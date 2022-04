Messina, il messaggio di mons. Accolla per la Pasqua: "Dobbiamo essere costruttori di pace"

Annullato per quest’anno il tradizionale scambio di auguri pasquali con la Città da parte dell’arcivescovo mons. Giovanni Accolla risultato, come il suo ausiliare mons. Cesare Di Pietro, positivo al Covid-19. In attesa di sapere se si potrà svolgere giovedì prossimo in Cattedrale la tradizionale messa crismale, prevista alle 10 (solo i vescovi possono presiedere il rito nel quale i sacerdoti rinnovano le promesse del loro ministero e vengono benedetti l’olio del crisma, dei catecumeni e degli infermi mons. Accolla ha voluto inviare ai messinesi il messaggio augurale per la Pasqua 2022. Confermate in Cattedrale le celebrazioni del Triduo pasquale che si apriranno giovedì santo alle 19 con la messa “in Coena Domini”; venerdì santo alle 18 l’azione liturgica della Passione del Signore e sabato santo alle 22,30 la veglia pasquale. Domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, alle 10,30 il solenne pontificale; le altre messe saranno alle 8,30 - 12,15 - 18.

Il messaggio di mons. Accolla

"Ci apprestiamo a celebrare la Pasqua, festa del riscatto da ogni schiavitù e peccato, con l’animo turbato dalla pandemia, ancora non del tutto debellata, e dalle tristi notizie di guerra che quotidianamente ci giungono dalla vicina Ucraina: uno scenario che genera incertezze e turba la pace interiore. Tutto ciò però, non può soffocare la speranza cristiana di chi confida nell’amore misericordioso del Padre, di chi confida in Dio “Padre Giusto” che ascolta la preghiera del povero: “La preghiera del povero attraversa le nubi né si quieta finchè non sia arrivata; non desiste finchè l’Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l’equità (Sir 35, 21-22). Non bisogna mai smettere di pregare, da giusti, il Padre Giusto. Oggi, e in particolar modo in questa Settimana Santa, siamo invitati a invocare l’intercessione dell’amore misericordioso di Dio per quanti sono nel dolore: gli ammalti, i migranti e tutti quei fratelli che assistono o sono vittime delle guerre, di tutte le guerre, non solo di quella che vede coinvolta l’Ucraina, ma anche delle altre, e sono numerose, che sconvolgono molti paesi del sud del mondo. Siamo anche chiamati a rendere grazie al Signore per tutti “gli operatori di pace” che, con le loro scelte, le loro azioni e con le opere di misericordia corporale e spirituale, sono “icone credibili” e “annunciatori autentici” del Vangelo. “Pregare significa soprattutto aderire alla volontà di Dio: entrare nella logica del Vangelo, che è logica di povertà, logica di accoglienza, logica di servizio, logica di abbandono, logica di fiducia, logica di festa, logica di speranza” (Don Tonino Bello, 365 finestre sull’Eterno). Coltivare la speranza non significa abbandonarsi alla rassegnazione. Sperare contro ogni speranza è l’atto di fede più bello: significa credere alla fedeltà dell’amore di Dio che non abbandona nessuno dei suoi figli, ma che ci rende totalmente partecipi del mistero della Risurrezione di Gesù, chiamandoci a vivere di Lui e in Lui. Mi piace richiamare, con gioia, quanto ho augurato in occasione del Santo Natale riportando una frase di Charles Pèguy: “La fede che mi piace di più è la speranza”. “Chi spera, cammina: non fugge. S’incarna nella storia, non si aliena. Costruisce il futuro, non lo attende soltanto. Ha la grinta del lottatore, non la rassegnazione di chi disarma. Ha la passione del veggente, non l’aria avvilita di chi si lascia andare. Cambia la storia, non la subisce. Ricerca la solidarietà con gli altri viandanti, non la gloria del navigatore solitario. Chi spera è sempre uno che “ha buoni motivi”, anche se i suoi progetti portano sempre incorporato un alto tasso di timore” (Don Tonino Bello, ibid, 129). La liturgia della Settimana Santa ci consente di guardare al mistero della Risurrezione del Signore sempre con i piedi per terra. Gesù Risorto ha abbracciato totalmente la nostra umanità, piena di dolore, ma sempre redenta: la vita ha avuto il sopravvento sulla morte. Anche la nostra Chiesa, pienamente coinvolta nel cammino sinodale, non resta estranea, insieme ai tanti uomini di buona volontà, agli interrogativi e alle domande che scaturiscono da ciò che viviamo. La nostra società e la nostra Chiesa sono in dialogo e con la buona testimonianza della carità e dell’accoglienza generano speranza per i fratelli che sono nel dolore e nella precarietà. Un cuore pacificato è in grado di vivere un’autentica esperienza di ascolto, di tradurre in dialettica di amore, di carità e di servizio ogni relazione interpersonale e ogni sguardo sul mondo, sapendo cogliere la tenerezza di Dio e traducendola in azione di forza e di testimonianza evangelica. L’augurio che sento di rivolgere per la Santa Pasqua è che ognuno, pacificato con il Signore, con i fratelli e con se stesso, possa adoperarsi per essere “costruttore di pace” nella propria famiglia, nel mondo del lavoro e nella comunità tutta. Per l’intercessione della Vergine Maria, Madre della Speranza e Regina della pace, invoco su tutti la Benedizione del Signore".

© Riproduzione riservata