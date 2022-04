Sversamento di liquami in spiaggia a S. Teresa di Riva, saranno sostituite due elettropompe

Si corre ai ripari a S. Teresa di Riva per risolvere i problemi alla rete fognaria del lungomare, che spesso provocano sversamenti di reflui sulla spiaggia.

Il Comune del centro ionico della provincia di Messina ha infatti preso atto come il gestore dell’impianto di depurazione e dei sistemi di raccolta e smaltimento, la ditta “Envi.Se.P Srl” di Catania, abbia scoperto durante il corso delle normali verifiche delle stazioni di sollevamento che due elettropompe presentano dei danni, che per natura e tipologia rendono antieconomica la loro riparazione.

Ad essere quasi fuori uso sono due sistemi Flygt da 3,1 e 5,9 Kw installati nelle stazioni di pompaggio all’altezza di piazza Marina Militare Italiana e via Colapesce, da dove i reflui fognari vengono spinti verso il depuratore di contrada Catalmo.

L’Ufficio tecnico ha quindi deciso di provvedere alla sostituzione delle due elettropompe per evitare l’insorgere di problemi igienico-sanitari, in quanto il mancato funzionamento del sistema potrebbe comportare sversamenti di fogna sull’arenile, e per l’intervento è stato redatto un preventivo di spesa da 25.000 euro oltre Iva.

