Roccalumera, furto alla ditta del servizio raccolta rifiuti: rubati 3 catalizzatori

Amara scoperta questa mattina per la ditta “Onofaro Antonino” di Naso, che nella zona jonica messinese ha in appalto il servizio di raccolta rifiuti nei comuni di Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, Forza d’Agrò, Savoca, Antillo e Casalvecchio Siculo. La scorsa notte, infatti, i ladri hanno preso di mira il deposito degli automezzi situato a Roccalumera, dove vengono custoditi gli autocompattatori e gli autocarri per la raccolta della spazzatura, oltre a piccoli veicoli e altri mezzi per i servizi di igiene ambientale e spazzamento stradale.

I malviventi si sono introdotti nell’area ubicata in contrada Piana, nella zona artigianale al confine con Pagliara, e hanno razziato tre catalizzatori dai mezzi in sosta, in particolare dei Piaggio Porter, facendo poi perdere le loro tracce. Il furto è stato scoperto intorno alle 5 dagli operatori della ditta, giunti per prendere servizio. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri e i militari della Stazione di Roccalumera hanno avviato le indagini: un aiuto importante potrebbe giungere dalle immagini del sistema di videosorveglianza presente sul perimetro del parcheggio.

