Milazzo, primi fondi per gli investimenti. Midili: "Somme importanti"

Il Comune di Milazzo ha ricevuto dalla Regione la prima tranche del finanziamento destinato agli investimenti erogato dall’assessorato regionale della Funzione pubblica e autonomie locali e dell’Economia relativo al riparto del Fondo per il 2022.

Si tratta di circa 120 mila euro, pari ai quattro dodicesimi. Soltanto in seguito all’approvazione del bilancio per il triennio 2022-2024 si potrà provvedere alle successive assegnazioni ed erogazioni, tenendo conto della spesa autorizzata in sede di manovra finanziaria.

“Un contributo – afferma il sindaco Midili – che ci consente di portare avanti altri interventi programmati. Somme importanti che rappresentano ossigeno per le casse dell’ente locale, viste le note difficoltà finanziarie provocate dalla pandemia ma anche dall’aumento di alcuni costi di gestione (penso ad energia elettrica e gas)".

La provincia di Messina riceverà complessivamente 14 milioni 661 mila euro di cui 3,6 già erogabili. Questi i Comuni che oltre a Milazzo e a parte il capoluogo hanno ricevuto in questa prima fase importi rilevanti: Lipari (187.545), Barcellona (171.679), Taormina (135.103), Giardini Naxos (126.397), Patti (101.443), Sant’Agata Militello (92.849).

