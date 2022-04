Messina, il dg Minaldi non potrà proseguire l'incarico al Consorzio autostrade

Il direttore generale Salvatore Minaldi non potrà proseguire il suo incarico in seno al Consorzio Autostrade siciliane. Sembra questo l'orientamento dell'assessorato regionale alle Infrastrutture che in una nota al Cas ha analizzato la comunicazione con la quale veniva conferito il ruolo di dirigente generale a Minaldi a titolo gratuito per un anno, dopo che l'ingegnere catanese era andato in pensione. Il dg dell'assessorato Fulvio Bellomo ha diffidato il consiglio direttivo ad annullare la deliberazione con cui Minaldi prolungava il suo incarico a titolo gratuito, prospettando la nullità degli atti assunti dall'ufficio del dg del consorzio. Gli incarichi dirigenziali non possono essere conferiti a chi è in quiescenza anche se a titolo gratuito, spiega la Regione.

