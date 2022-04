Messina, deposito costiero di gas liquido: scoppia la polemica

Fateci capire la differenza. Ci sono opere definite “ecomostri” (vedi Ponte sullo Stretto, mentre altrove i ponti sono meravigliosi esempi di architettura e ingegneria al passo con i tempi) e ce ne sono altre che diventano simbolo dei nuovi processi dell’economia green e della transizione ecologica. Ci sono infrastrutture che sembrano ideologicamente “antipatiche” alle associazioni ambientaliste e altri interventi sul territorio che, nonostante il loro impatto, vengono definiti compatibili con uno sviluppo eco-sostenibile...

E il riferimento va al progetto di quello è stato definito il nuovo Deposito costiero per il Gas liquido, un investimento importante per l’Autorità di sistema portuale dello Stretto, il cui impatto, però, nella zona dove è stato individuato, è tutto fuorché poco rilevante. Sembra una... Raffineria.

Il presidente dell’Authority, Mario Mega, è stato conciliante nei toni e rassicurante nei tempi e nelle procedure, affermando che tutto sarà fatto nel rispetto assoluto delle regole di tutela ambientale e che, al momento, si tratta di un’idea che dovrà avere i pareri e le autorizzazioni previsti in questi casi. Ma era inevitabile che, dopo la presentazione del progetto, scoppiassero le prime polemiche.

«Sembrava fosse una semplice ipotesi, si attendeva l’apertura di un dibattito cittadino e invece ecco la proposta che non sembra ammettere alcuna osservazione o dubbio: sorgerà a Messina un deposito costiero per il Gas liquido in zona San Filippo a servizio dei trasporti stradali e navali. Ma non si era impegnata l’Italia, firmando gli accordi di Parigi nel 2015 e di Glasgow nel 2021, a ridurre sensibilmente il ricorso alle fonti fossili come gas, petrolio, carbone? E non avevamo modificato a febbraio scorso la Costituzione italiana mettendo addirittura la tutela ambientale tra i principi fondamentali del nostro testo costituzionale?». A chiederselo sono i rappresentanti di Cambiamo Messina dal basso (il movimento di area accorintiana confluito nel Centrosinistra, a sostegno della candidatura a sindaco di Franco De Domenico).

