Taormina, si lavora per riaprire la funivia entro Pasqua

Si intensificano i turni di lavoro alla funivia di Taormina per riuscire a riaprire l'impianto su fune nel periodo di Pasqua. Sono impegnate in queste ore due squadre di lavoro per portare a compimento prima possibile le attività di manutenzione della funivia che collega Taormina con la zona a mare di Mazzarò e la vicina Isola Bella. Il cantiere viene seguito da vicino dal direttore d'esercizio della funivia, l'ing. Sergio Sottile, che si è detto "fiducioso" sulla possibilità che tutte le attività vengano completate in tempo per il periodo della Santa Pasqua che quest'anno cadrà per la data di domenica 17 aprile. Mancano due settimane alla Pasqua ed è in atto una corsa contro il tempo, che però alla funivia si sta portando avanti con la dovuta attenzione per non lasciare nulla al caso e per poter riaprire l'impianto nelle migliori condizioni possibili di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.

Non c'è ancora la data ufficiale in cui la funivia riaprirà ma tra una decina di giorni potrebbe essere pronta, proprio alle porte del week-end di Pasqua. "I lavori purtroppo sono iniziati tardi ma si sta procedendo con molta rapidità ed ovviamente ponendo in essere le varie fasi necessarie in modo scrupoloso", ha evidenziato l'ing. Sottile. L'attesa è anche e soprattutto quella degli operatori economici che sperano in una riapertura immediata della funivia per non essere penalizzati in questa prima fase della stagione turistica. L'Azienda Servizi Municipalizzati rassicura, in sostanza, che si sta facendo "il massimo e con tutta la celerità possibile" per completare il piano di interventi e per restituire al pubblico la funivia, che è stata chiusa lo scorso 12 gennaio e rappresenta da sempre un elemento fondamentale nell'industria dell'ospitalità di Taormina.

