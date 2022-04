Messina, pista ciclabile in centro: c’è il bando

Novità in vista per la pista ciclabile del centro città. Il Comune ha dato il via al bando per affidare i lavori di miglioramento e di estensione della pista che si snoda per le vie del centro, poco più di 826 mila euro di fondi che arrivano dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta di un progetto che si inserisce nei vari strumenti di programmazione della viabilità cittadina, su tutti il Pums, il Piano urbano della Mobilità sostenibile. Secondo Palazzo Zanca si può procedere spediti verso i lavori, dunque ecco il bando di gara per scegliere chi effettuerà gli interventi.

Un progetto che si articola sostanzialmente in due direzioni: si punta a migliorare il tratto ciclabile che già esiste nel quadrilatero Cavour, Garibaldi, Cesare Battisti e Cannizzaro, soprattutto per renderlo più sicuro e più a misura di bici. Ma c'è di più: in programma c'è la realizzazione di nuovi tratti che renderanno la pista più ampia, per incrementare la mobilità sui mezzi a due ruote. Una nuova opportunità per provare a recuperare quel gap che la città continua a scontare quando si parla di mobilità green.

Come si articoleranno i lavori? Nei 2,3 km di pista già esistente, l’obiettivo è di rendere il percorso soprattutto più sicuro. Non solo segnaletica a terra, la parte della carreggiata dedicata alle bici sarà delimitata da cordoli di gomma per evitare quelle pericolose invasioni di corsia o, ancora peggio, la sosta selvaggia nei punti che dovrebbero essere riservati alle due ruote. Inoltre, si prevede anche un ampliamento della pista, a discapito delle carreggiate destinate alle auto.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata