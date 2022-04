Messina, la Confraternita dice no: annullata la processione delle Barette

Annullata la processione delle Barette del Venerdì Santo: una decisione sofferta ma unanime quella presa in serata dal Consiglio direttivo della Confraternita del SS. Crocifisso alla quale hanno partecipato anche i battitori. «Per il terzo anno consecutivo i messinesi saranno privati di uno dei momenti più forti di fede e devozione e questo ci amareggia molto, ma abbiamo scelto la via della sicurezza», ha dichiarato il governatore Pietro Corona che già lunedì scorso si era detto perplesso dinanzi alla decisione del Comitato provinciale d’ordine e sicurezza pubblica svoltosi in Prefettura fra i vertici della Curia di Messina e Patti, del Comune, dell’Asp e delle forze dell’ordine, di autorizzare i cortei religiosi con le precauzioni necessarie a limitare la diffusione del virus, “difficili da rispettare”.

