Messina, alla scoperta del progetto Gnl. L’Authority ha già pronto il bando

Oggi la città conoscerà i particolari del progetto. Intanto l’Autorità di sistema portuale dello Stretto ha già lanciato la manifestazione d’interesse per sondare il mercato e verificare la fattibilità economica di un progetto destinato a far discutere.

La realizzazione di un deposito di gas naturale liquefatto fra San Filippo e Pistunina è un’opera inserita nel piano triennale delle opere pubbliche dell’Authority ed è destinata, se verrà realizzata, ad avere un grosso impatto in città, in tutti i sensi. Si tratterebbe dell’unico impianto da Livorno in giù, in termini concreti il quarto del Paese dopo Ravenna Oristano e appunto la città toscana. Il Gnl come viene comunemente conosciuto è diventato particolarmente famoso proprio in questi mesi dopo l’impennata del gas russo e lo scoppio della guerra. In forma liquida è 600 volte inferiore di volume rispetto alla sua forma gassosa e nell’impianto di Messina dovrebbe essere solo stoccato senza i temuti rigassificatori. Questo propellente arriverebbe attraverso delle navi gasiere che ormeggerebbero a qualche decina di metri dalla spiaggia e poi verrebbe trasferito a 10 grandi serbatoi da 10.000 metri cubi ciascuno attraverso dei bracci fissi che passerebbero sotto la linea ferrata. Verrebbero approvvigionate dirette nello scalo di Pistunina i camion cisterne che poi andrebbero ai distributori autostradali per i mezzi pesanti che viaggiano a Gnl. Ma questo carburante è particolarmente utilizzato dalle navi di ultima generazione che verrebbero rifornite con delle bettoline mentre sono attraccate al porto storico e, più in là, al vicino Tremestieri.

Oggi la Rina Consulting presenterà ( anche in diretta sulla pagina fb dell’Autorità dello Stretto a partire dalle 10,30) lo studio di fattibilità dell’opera e verranno a galla pregi e difetti di questo progetto sul quale gli abitanti della zona hanno già espresso parecchia preoccupazione proprio per la vicinanza del sito alle case e al cuore pulsante della zona commerciale dell’area sud.

