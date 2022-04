Barcellona, lite dopo l’incidente: in 3 prosciolti dalle accuse

Il giudice dell'udienza preliminare Giuseppe Sidoti, a seguito di imputazione coatta che era stata decisa da altro giudice nei confronti di tre indagati per calunnia e falsa testimonianza, ha disposto il non luogo a procedere nei confronti di Giuseppe Renda, Francesco Manna e Katia Passalacqua. Le tre persone prosciolte adesso da ogni accusa, rispettivamente difese dagli avvocati Vincenzo Isgrò, Giuseppe Imbruglia e Diego Lanza, erano finite sotto inchiesta, Renda per l'ipotesi di calunnia e gli altri due Francesco Manna e Katia Passalacqua, per l'ipotesi di falsa testimonianza. Si trattava di un controverso episodio che si verificò a seguito di una manovra di sorpasso che a quanto pare sarebbe avvenuta nel febbraio del 2017, tra un furgone condotto da Renda, ed un ciclomotore di Poste Italiane alla cui guida vi era la persona offesa Domenico Catanese: sarebbe sorto un alterco che poi sarebbe sfociato in lite con conseguente aggressione.

