Roccalumera, disavventura per un 55enne. Inciampa in una grata dissestata e si infortuna

Un tranquillo pomeriggio, trascorso ad assistere ad un incontro sportivo, si è trasformato in un attimo in un incubo che poteva comportare esiti piuttosto seri. Una disavventura che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze quella capitata domenica ad un uomo che si trovava sulla via Collegio a Roccalumera, lungo la strada che conduce agli impianti sportivi e al cimitero. La vittima, un 55enne, era appena uscito dal campo da calcio dopo aver assistito alla partita tra il Real Rocchenere e l’Atletico Pagliara del campionato di Seconda Categoria, quando improvvisamente ha sentito il terreno mancargli sotto i piedi precipitando nel vuoto: la sua gamba, infatti, è finita dentro una grata di raccolta delle acque piovane posta all’angolo con il parcheggio, in quanto la griglia di copertura al livello della strada presenta da un lato un buco per via di una sbarra mancante e dall’altro non è saldamente ancorata all’asfalto e vi è un pericoloso distacco nel quale un pedone rischia di inciampare.

La richiesta di aiuto del 55enne è stata subito raccolta da un passante, che ha avvisato la Croce Rossa, presente nell’impianto sportivo per garantire il servizio di assistenza durante la gara: i volontari si sono quindi precipitati sulla via Collegio trovando il malcapitato, con la gamba incastrata, che ha fatto presente di non sentire più il ginocchio. A quel punto, visto il rischio di complicazioni vascolari, sono stati chiamati i soccorsi e a Roccalumera sono giunti i Vigili del Fuoco e il 118: poco dopo l’uomo è stato tirato fuori e condotto in ambulanza all’ospedale di Taormina con un trauma escoriativo al ginocchio e alla gamba destra. Sulla grata, in corrispondenza di uno dei due buchi, è stata posta una transenna con del nastro, ma va al più presto ripristinata per evitare altri incidenti con rischi per l’incolumità pubblica.

© Riproduzione riservata