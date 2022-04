Milazzo, la Raffineria riavvia gli impianti dopo il disservizio di lunedì scorso

La Raffineria ha riavviato gli impianti dopo il disservizio che si è registrato lunedì scorso e che ha provocato lo “sfiaccolamento” della torcia. Un ritorno alla normalità che, ovviamente, avverrà in maniera graduale. Analogamente si sta cercando di far luce su quanto accaduto. Ma i riflettori delle forze sindacali e politiche sono ormai proiettati su quanto avverrà nei prossimi due mesi. Giorno 10 giugno, infatti, scadranno i 150 giorni fissati nel decreto Aia e, in assenza di nuove disposizioni dal Ministero della Transizione ecologica o di una sospensiva del Tar come richiesto dalla Ram, la Raffineria sarà costretta ad avviare la fermata degli impianti. I giudici amministrativi dovranno valutare non solo il ricorso della Raffineria ma anche quelli dei Comuni, mentre dal ministro Cingolani si attendono le valutazioni dopo il monitoraggio sul camino E10 che l’azienda ha eseguito con il successivo invio a Roma dei risultati.

