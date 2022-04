Messina, oggi la decisione per le Barette

Ancora poche ore e i messinesi sapranno se anche quest’anno, il terzo dall’inizio della pandemia, dovranno rinunciare alla processione delle Barette del venerdì santo, una delle tradizioni religiose pasquali più sentite. Decisivo oggi, l’incontro tra la prefetta Cosima Di Stani e l’arcivescovo Giovanni Accolla, in merito alla possibile ripresa delle processioni a partire dalla domenica delle Palme.

A seguito delle nuove disposizioni del ministero della Salute in vigore dal 1° aprile e la delibera della Cei e della segreteria di Stato della Santa Sede, il presidente della Conferenza episcopale siciliana, mons. Antonino Raspanti, aveva confermato, nell’intervista rilasciata qualche giorno fa alla Gazzetta del Sud, la graduale ripresa di tutte le manifestazioni della pietà popolare, sebbene la situazione epidemiologica dell’Isola - e in particolare di alcune province fra le quali Messina - non lasci bene sperare.

Dal canto suo la confraternita del SS. Crocifisso, secondo quanto riferisce il governatore Pietro Corona, pur condividendo i timori per l’elevato numero di contagi, si dice pronta ad allestire tempestivamente il tradizionale corteo degli 11 gruppi statuari, qualora dovesse arrivare il via libera dalla Prefettura.

