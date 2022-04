Il Pnrr offre 10 milioni a Messina per “curare” gli impianti sportivi

Un’ occasione da non perdere, anche se il tempo è poco. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza sta distribuendo fondi e speranze un po’ in tutti i settori. E lo sport non è da meno. Il dipartimento per lo Sport ha recentemente pubblicato una manifestazione d’interesse finalizzata al finanziamento di progetti per potenziare l’impiantistica sportiva. E in una città con tante strutture ma quasi tutte in precarie condizioni strutturali, poter contare su una decina di milioni da poter spendere appare come un’occasione unica.

La manifestazione d’interesse del Governo prevede tre linee d’intervento: il primo cluster comprende proposte per interventi finalizzati a favorire “il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello sport, di impianti polivalenti indoor e di impianti natatori da parte di capoluoghi di Regione e di provincia”. Il secondo invece fa riferimento a interventi finalizzati “all’efficientamento delle strutture esistenti da parte dello stesso tipo di città. Queste due opportunità sono rivolte alla presentazione di proposte di intervento che possano favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione o rigenerazione di un impianto polivalente indoor (almeno 3 discipline sportive praticabili); di una cittadella dello sport, impianto polivalente prevalentemente outdoor; di un impianto natatorio. Per queste due linee di intervento Messina potrebbe quindi aver assegnato un finanziamento (in base alla popolazione) di 6,5 milioni di euro.

