Eccellenza: vandalizzato il pullmino dei tifosi dell'Igea a Siracusa

Doppia amarezza per i tifosi dell'Igea 1946. Oltre alla sconfitta in trasferta contro il Città di Siracusa, hanno dovuto subire anche il danneggiamento di due pullmini che trasportavano i supporters giallorossi.

Al termine della gara di Eccellenza, infatti, una volta raggiunti i mezzi parcheggiati in un'area distante dallo stadio De Simone, su indicazioni degli addetti alla sicurezza, hanno trovato i vetri infranti e gli pneumatici tagliati.

Per rientrare a Barcellona è stato necessario l’arrivo di un altro pullman che è stato scortato lungo tutto il tragitto di ritorno. Nessun problema durante la gara che si è svolta in un clima sereno sia in campo che sugli spalti.

