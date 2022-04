Drammatico incidente a Taormina, auto centra un gruppo di ciclisti messinesi: uno è gravissimo

Un grave incidente si è registrato questa mattina a Taormina nella bretella A18, Via Mario e Nicolò Garipoli. All'altezza del viadotto Sant'Antonio, in prossimità del piazzale della Madonnina, un'auto che sopraggiungeva si è scontrata con un gruppo di ciclisti che percorreva nello stesso momento la traffica arteria. Nell'impatto il gruppo - formato da 18 persone arrivate a Taormina da Messina - è stato centrato in pieno e molti ciclisti sono finiti a terra. Uno di loro, un quarantenne, è stato trasportato al Policlinico di Messina e sarebbe adesso in condizioni critiche. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, i Carabinieri e la Polizia e la Polizia municipale. Il transito è stato momentaneamente interrotto.

