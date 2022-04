Sant'Alessio Siculo, scontro auto-scooter: fratture per un 17enne

È finito in ospedale con una frattura scomposta del femore un giovane che è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Sant’Alessio Siculo. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio sulla Strada provinciale 12 che conduce a Limina e Roccafiorita, nel tratto iniziale all’altezza di contrada Mantineo, in territorio alessese. L’uomo, un 17enne di Roccalumera, si trovava in sella ad uno scooter Honda Sh 125cc di colore rosso e procedeva in direzione monte, quando giunto all’intersezione con la strada panoramica, appena superato il campo da calcio, si è scontrato con un’Alfa Romeo Mito di colore bianco che procedeva nella stessa direzione: secondo una prima ricostruzione dell’accaduto la vettura, condotta da un uomo del posto, stava per compiere una manovra di svolta verso sinistra per imboccare la circonvallazione, quando è sopraggiunto il motociclo e si è verificato l’impatto con la parte centrale sinistra della berlina.

Il 17enne è finito a terra sul lato sinistro della carreggiata, quasi a ridosso dell’aiuola spartitraffico, ed è stato immediatamente aiutato dal conducente della Mito e da altre persone che si trovavano in zona. Il giovane è stato soccorso poco dopo dal personale del 118 di Santa Teresa di Riva e condotto in ambulanza al Policlinico di Messina, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri della Stazione di Sant’Alessio e del Nucleo Radiomobile, che hanno proceduto a rilevare il sinistro per ricostruire la dinamica e stabilire potenziali responsabilità dei conducenti ed eventuali violazioni al Codice della strada.

