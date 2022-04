S. Teresa di Riva, il torrente Portosalvo sarà messo finalmente in sicurezza

Appaltati i lavori di messa in sicurezza del torrente Portosalvo a S. Teresa di Riva, corso d’acqua che attraversa il quartiere Cantidati all’interno del quale verrà realizzato una sorta di canale di gronda, grazie al finanziamento dI 1.345.600 euro concesso nel 2019 dall’assessorato regionale Territorio e Ambiente.

Alla procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, finalizzata ad affidare l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, hanno partecipato 63 imprese e l’offerta vincente è stata quella della “Soter Srl” di Maletto, in provincia di Catania, che per la progettazione farà affidamento alla “PH3 Engineering Srl” di Messina: la società ha proposto un ribasso del 30,79390% sull’importo a base d’asta di 909.110 euro (860.104 euro per lavori e 16.980 euro per servizi di ingegneria, oltre a 32.025 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ottenendo così l’appalto per 629.159 euro.

Una volta firmato il contratto con il Comune, l’impresa avrà 45 giorni di tempo per redigere il progetto esecutivo e poi partiranno i lavori che, secondo il cronoprogramma, avranno la durata di 10 mesi.

