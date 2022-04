Carabinieri al mercato di Barcellona, sequestrati 650 chili di frutta non tracciata

Dopo quasi un decennio i carabinieri della Compagnia di Barcellona sono tornati nel mercato ortofrutticolo del quartiere Nasari di Barcellona, un tempo considerato tra i santuari della mafia locale. I militari dell'Arma della locale Compagnia, al comando del capitano Lorenzo Galizia, nella mattinata di giovedì, coadiuvati dai colleghi del Reparto carabinieri tutela agro-alimentare di Messina, hanno effettuato una verifica sulla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli nel mercato di Nasari. Sono state controllate sette ditte che operano nell’area mercatale e i controlli hanno portato a sanzionare una cooperativa in quanto i carabinieri hanno rinvenuto nella sua disponibilità prodotti ortofrutticoli, per un peso complessivo di 650 chilogrammi, privi della prevista tracciabilità e ciò in violazione delle normative europee. La merce è stata posta sotto sequestro amministrativo e i titolari della cooperativa sono stati sanzionati con una multa di 1.500 euro.

