Taormina, plafoniera si stacca dalla galleria sull'A18. Disagi alla circolazione

Lunghe code e momenti di paura nel pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A18 Messina-Catania per il cedimento di una plafoniera nella galleria Sant’Antonio di Taormina. Miracolosamente non si sono registrati feriti ma si è determinato pure il rischio dell'ulteriore distacco anche di una seconda plafoniera che è rimasta in bilico sempre in galleria.

Il traffico in quel tratto è a doppio senso per interventi di rifacimento del manto stradale, ed è stato così interrotto per consentire la messa in sicurezza dell'area. Sul posto sono prontamente accorsi tecnici ed addetti ai lavori del Consorzio Autostrade Siciliane e la Polizia stradale di Giardini Naxos. Dopo le prime verifiche riguardanti il punto in cui è avvenuto il distacco della plafoniera, si è inteso così procedere alla rimozione della stessa dalla sede stradale dove la stessa era caduta. Il traffico è stato regolarmente riattivato e ripristinato al normale transito poco prima delle ore 18.

L'episodio ha comunque suscitato non poche proteste tra gli utenti della A18, che non hanno mancato di rilevare come a dispetto di vari interventi eseguiti sinora in autostrada e proprio in questa tratta, si sia registrato l'ennesimo fuoriprogramma che ha creato lunghissime code e creato disagi ma soprattutto ha messo a repentaglio l'incolumità di chi transitava in quel momento dalla galleria Sant'Antonio. Soltanto la mano benevola della buona sorte ha impedito che si verificasse una tragedia e gli automobilisti ma anche coloro che viaggiano sui mezzi pesanti hanno subito riproposto le richieste di una maggiore sicurezza.

