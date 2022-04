Messina, riapre l'ufficio postale di Torre Faro

Ha riaperto oggi a Messina, nella nuova sede di via Circuito 129/131 l’ufficio postale di Torre Faro.

La sede offre ai cittadini la possibilità di utilizzare i servizi di Poste Italiane con maggiore confort e sicurezza ed è dotata di 2 sportelli polifunzionali che garantiscono tutte le operazioni finanziarie e postali, una sala consulenza e una sala al pubblico più ampia e accogliente per la clientela, senza barriere architettoniche.

L’ufficio postale, con nuovo layout, ha riaperto al pubblico al termine dei lavori di ristrutturazione dei nuovi locali al fine di garantire il ripristino dei servizi nel più breve tempo possibile sul territorio comunale.

Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori interventi per il completamento dei lavori in sede, tra cui la prossima installazione di un Atm Postamat disponibile h24 per i cittadini.

L’ufficio postale di Torre Faro è inoltre dotato di tutte le misure di sicurezza anti-covid sia per il personale sia per la clientela.

La nuova sede, che si aggiunge all’offerta di servizi di Poste Italiane in provincia di Messina dove è capillarmente presente con 203 altre sedi, è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

