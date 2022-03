Omicidio Alfano, rimane la condanna a 30 anni per Gullotti

No all'assoluzione. Ecco la decisione adottata dalla Corte d’appello di Reggio Calabria, che a conclusione del nuovo processo ha detto "no" alla revisione della condanna per il boss barcellonese Giuseppe Gullotti, condannato in via definitiva a 30 anni come mandante dell’omicidio di Beppe Alfano, il cronista ucciso a Barcellona Pozzo di Gotto da Cosa nostra l’8 gennaio del 1993. Per l'omicidio c’è un’altra condanna definitiva, a 21 anni e 6 mesi, in questa allucinante vicenda, per colui che è stato indicato come l’esecutore materiale, ovvero il carpentiere Antonino Merlino (che ha avuto già rigettata, in passato, una richiesta di rivedere la sua posizione).

