Messina, Santi Trovato direttore dell'Ente per il diritto allo studio

È Santi Trovato il nuovo direttore dell’Ente per il diritto allo studio. Si insedierà il primo aprile. Superati anche le osservazioni e i quesiti posti dalla Regione con una lettera dell’assessorato regionale all’Istruzione che dà il via libera di amministrazione che sulla scelta del nuovo direttore ha avviato la cosiddetta procedura comparativa arrivata al traguardo nelle scorse settimane. Trovato ha un curriculum di tutto rispetto. Ha ricoperto diverse direzioni generali che fanno capo alla Regione. E’ stato direttore degli uffici provinciali del Lavoro di Palermo e di Messina. E’ presidente dell’Ordine degli ingegneri. E’ Direttore generale dell’Azienda Meridionale acque incarico che lascerà qualora si dovesse insediare all’Ersu. Tra le prime matasse che dovrà sbrogliare c’è quella relativa alle procedure per l’appalto dei lavori di adeguamento della casa dello studente di via Cesare battisti chiusa dal 2009. Una storia infinita quella della casa dello Studente su cui nonostante l’impegno del consiglio di amministrazione presieduto da Pierangelo Grimaudo non è stata ancora scritta la parola fine: 2 appalti, 2 gare e infine le nuove regole che hanno imposto l’adeguamento sismico della struttura.

