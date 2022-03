Messina, picchiava la moglie incinta davanti ai due figli. Arrestato un uomo di 40anni

Completamente ubriaco per l’ennesima volta ha picchiato la moglie incinta all’ottavo mese, le ha sferrato addirittura un pugno in pancia, e quando sono arrivati i carabinieri hanno trovato la donna in lacrime dolorante, che stringeva accanto gli altri due figli piccoli, che hanno assistito a tutto. È finito in carcere il cingalese 40enne che l’altra notte è stato bloccato dai militari al termine dell’ennesima violenta aggressione alla moglie, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi. Il gip Monica Marino ha convalidato l’arresto effettuato dai carabinieri, ha sentito il 40enne, che è assistito dall’avvocato Pietro Ruggeri, ed ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

