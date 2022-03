Messina alle urne, Germanà ritira la candidatura. Il centrodestra su Croce

Tre ore di riunione su Zoom con la classe dirigente siciliana, alla fine, apprende l’ANSA, il mandato di Matteo Salvini ai suoi è netto: chiudere sulle candidature questo weekend. "Quando verrò a Palermo (l'8 aprile) deve esserci il nome del candidato a sindaco di Palermo», ha detto il leader del partito. Spetta al segretario siciliano Nino Minardo il giro di consultazione con gli alleati. La Lega punta a piazzare un proprio uomo alla presidenza della Regione, in alternativa rivendica il candidato sindaco a Palermo o al limite un ticket con Forza Italia. Via libera a Messina per gli alleati: Nino Germanà ha ritirato la sua candidatura.

