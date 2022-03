Raffineria di Milazzo, impianti fermi. Cresce la preoccupazione

Impianti ancora fermi nella Raffineria, dopo il disservizio che si è registrato nella tarda serata di lunedì che ha provocato lo “sfiaccolamento” della torcia con emissione di fumo per qualche ora e l’inevitabile protesta di cittadini, ambientalisti e esponenti politici.

In particolare le consigliere comunali Angela Musumeci Bianchetti (Pace del Mela) e Caterina Rizzo (Monforte San Giorgio) in una nota hanno accusato l’azienda petrolifera di non fornire informazioni a fronte di una situazione ritenuta di pericolo per l’ambiente, la salute e l’incolumità. E hanno rilanciato sulle cose che andrebbero fatte e che a loro avviso restano invece sulla carta. Accuse mosse anche alle istituzioni locali che – scrivono le due consigliere - “dovrebbero essere in prima linea assieme ai cittadini che meritano il massimo rispetto”.

La Ram, che da sempre sostiene come la “fumata” più intensa della torcia rappresenti la conferma dell’attivazione di un sistema di sicurezza che permette di espellere i gas in eccesso, ieri ha inviato una nota al ministero della Transizione ecologica, all’Arpa, all’assessorato regionale al Territorio e ambiente e ai sindaci di Milazzo e San Filippo del Mela per informarli dell’accaduto. «Alle 21,30 circa – si legge – si è verificata la fermata generale degli impianti a seguito di un guasto e successivo intervento delle protezioni elettriche sulla sottostazione a 150kv che connette la rete elettrica nazionale alla rete di distribuzione interna della raffineria. Attualmente si sta procedendo alla progressiva rialimentazione elettrica delle utenze di raffineria e al successivo riavviamento degli impianti. Ram – conclude la nota – conferma che i sistemi di sicurezza hanno funzionato correttamente e hanno garantito la salvaguardia e l’incolumità degli impianti e delle persone». Ovviamente, il riavvio degli impianti non è una operazione immediata anche perché occorrerà preventivamente rendersi conto non solo delle cause che hanno determinato il blackout, ma anche le possibili conseguenze sul sistema di produzione. Da quantificare anche i danni che la Ram ha subito per questo inconveniente. Danni che sarebbero consistenti.

