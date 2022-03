Messina, troppo alti i numeri dei contagi: anche quest’anno niente Barette

Per il terzo anno consecutivo la processione delle Barette quasi certamente non si svolgerà. Il “quasi” resta perché la decisione ufficiale sarà assunta il prossimo 4 aprile, al termine della riunione tra l’arcivescovo mons. Giovanni Accolla, la prefetta Cosima Di Stani e tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine. Ma l’indicazione è già chiara: la persistente diffusione del Covid in città sconsiglia eventi che possano coinvolgere migliaia di partecipanti lungo le strade. Paradossalmente, se le Barette potessero svolgersi all’interno di uno stadio (basta pensare ai 34mila tifosi che hanno assistito alla sciagurata partita della nazionale italiana a Palermo contro la Macedonia del Nord), non ci sarebbero problemi, mentre il discorso prende una piega diversa nel momento in cui si deve garantire la regola del distanziamento su strada o in piazza.

Il tema delle manifestazioni religiose, consentite o meno, resta controverso. Da un lato, la Conferenza episcopale siciliana ha dato il via libera alla ripresa dei riti e delle tradizioni “in presenza” ma, nello stesso tempo, come confermato nell’intervista di mons. Raspanti, presidente della Cesi, alla nostra Rachele Gerace, pubblicata sull’edizione della Gazzetta del Sud di domenica scorsa, ogni Diocesi può e deve fare le proprie valutazioni. Il fatto che Messina resti in cima alle città e province con più alto numero di contagiati da coronavirus sembra abbia indotto l’Arcidiocesi ad annullare anche quest’anno l’attesa processione del Venerdì Santo.

