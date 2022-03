Milazzo, incidente al porto: bus privato centra in pieno un mezzo dell'Ast

Il bus di una compagnia privata che si trovava al capolinea Porto, a causa di una manovra errata, ha centrato ieri mattina un mezzo dell'Ast, pure fermo in procinto di far salire i passeggeri, frantumando il parabrezza e danneggiando la carrozzeria. Secondo quanto emerso il mezzo, adibito al trasporto di studenti non si sarebbe accorto della presenza dell’autobus Ast e facendo retromarcia lo ha centrato in pieno. Fortunatamente tutti illesi gli occupanti dei mezzi.

