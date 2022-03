Messina, bar e ristoranti dovranno pagare l’occupazione del suolo

L’allarme era stato lanciato nelle scorse settimane, ma con i tempi così stretti è difficile che possa essere sciolto il nodo prima della prossima scadenza.

Ieri l’incontro, ritenuto proficuo ma non risolutivo, fra Confcommercio, Fapi, Clai, Sada Casa Artigiani, Confagricoltura , Alces, Pmi, e Assoristoratori e il commissario Leonardo Santoro per discutere della sospensione del pagamento per il 2022 del canone di occupazione suolo pubblico. Un incontro nell'ambito del quale le otto sigle, rappresentate da Carmelo Picciotto, Confcommercio, Lino Santoro, Pmi, Luigi Spignolo per Claai e Salvatore Longo Sada Casa Artigiani, hanno incassato la disponibilità del commissario alla presenza del ragioniere generale Cama. «La disponibilità – dicono i quattro – , c'è ma il bilancio previsionale, a meno che non ci sia un vero e proprio miracolo, non sarà esitato entro il 31 marzo. Quindi dal primo di aprile tutti dovranno pagare la tassa di occupazione suolo pubblico. Ovviamente auspichiamo che si possano recuperare le somme previste e inserite all'interno del previsionale, nel frattempo però sarà necessario convocare un altro tavolo per la ridefinizione di molte occupazioni».

