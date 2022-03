Barcellona, Covid hospital: acquisiti documenti dalla Guardia di Finanza

Ieri mattina, invece nel Presidio ospedaliero che continua a restare Covid hospital, si sarebbero recati in visita alla direzione sanitaria militari della Sezione di polizia giudiziaria della Guardia di finanza della Procura. Non si sa ancora se di Barcellona o di Messina. La presenza della Guardia di finanza sarebbe dovuta alla necessità di acquisire corrispondenza dagli uffici della direzione sanitaria. Corrispondenza che riguarderebbe in particolare la cosiddetta Unità operativa di Terapia sub intensiva allestita pro forma (senza collegamenti dei macchinari ai quadri elettrici ed in assenza di adeguamenti degli ambienti che non sono stati mai fatti) solo per dare una parvenza di funzionalità ad un Covid hospital che tale non poteva nemmeno essere. Sulla vicenda vige il massimo riserbo. Tra l'altro all'epoca la gestione del presidio, oltre che ai vertici aziendali, era affidata –in considerazione dell'emergenza pandemica – al coordinatore delle Direzione sanitarie ospedaliere, dottor Paolo Cardia. Infatti la direzione sanitaria di Barcellona fu esautorata da ogni scelta. Solo adesso si starebbe iniziando ad indagare su una vicenda che sembrava dimenticata.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata