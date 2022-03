Milazzo, passo avanti nell'iter per la realizzazione dei sottoservizi

La seconda commissione presieduta dal consigliere Franco Rizzo ha esitato la proposta di regolamento concernente gli interventi di scavo per la realizzazione di sottoservizi in città. Una regolamentazione necessaria dopo che è stato verificato che tali lavori non sempre vengono realizzati ad opera d’arte ripristinando la situazione esistente prima dell’intervento.

“Sono soddisfatto del lavoro della commissione – ha detto Rizzo – e ora spero che anche in Aula arrivi presto la votazione perché occorre porre fine ad una situazione spiacevole, sicuramente penalizzante per i cittadini che si trovavano a dover percorrere delle strade “rattoppate” e non ripristinate come era giusto che fosse. Con questo regolamento si prevedono non solo maggiori controlli, ma anche una programmazione degli interventi da fare. Ad esempio in caso di scavo longitudinale di qualsiasi larghezza, il ripristino dovrà estendersi a tutta la larghezza della semicarreggiata interessata. Ma vi sono tante altre novità”.

Il presidente Rizzo ha poi comunicato che domani (martedì) alle 10, la Commissione tornerà a riunirsi per discutere ed esprimere parere sul Programma triennale dei lavori pubblici 2022/24 ed elenco annuale 2022.

