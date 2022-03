Messina, Amam all’attacco dei creditori: sono già oltre 300 le diffide

Finisce lo stato di emergenza e anche per Amam inizia una nuova fase. Quella legata la recupero dei crediti, i tanti crediti, che vanta in città da cittadini, condomini, esercizi commerciali ma anche da altri enti pubblici.

Dal 1996 ad oggi sono circa 100 i milioni di crediti non incassati da Amam o dall’ufficio interno che l’ha preceduta. Una montagna di soldi bilanciata, ma non del tutto, dai debiti maturati, per lo più con i fornitori di energia elettrica. Spesso in consiglio comunale si è discusso della reale esigibilità di questi crediti e sul fatto che l’azienda abbia avuto più di un problema anche solo a conoscere chi fossero i messinesi che non pagavano l’acqua, i debitori veri, e quelli che in nero, cioè sconosciuti all’ente.

Il sistema d fatturazione, in questo ultimo anno è diventato puntuale e reso efficace dalle letture periodiche dei contatori. Ma resta il problema dell’insoluto, recente e meno recente.

A tal proposito, da settembre al mese scorso, Amam ha inviato, attraverso posta elettronica certificata, 108 diffide ad altrettanti condomini della città. È partita da quelli con il maggiore carico di arretrati e pian piano passerà a quelli con un debito inferiore.

Su 108 diffide, le disponibilità a mettersi in regola che sono arrivate sul viale Giostra sono 41. Il valore economico del credito per il quale è scattata la questa verifica è di 4,1 milioni di euro e sinora sono stati incassati 900.000 euro.

