Calo di tensione e blocco agli impianti, fuoco alla Raffineria di Milazzo

Blocco agli impianti della RAM di Milazzo questa sera poco dopo le 22, una coltre di fumo e una fiamma alta si è levata dalla torcia della Raffineria risultando ben visibile a Milazzo e nei Comuni della fascia Tirrenica. Si tratta - secondo quanto si è appreso - di un calo di tensione della rete elettrica che ha determinato il blocco degli impianti. La sfiaccolata è dovuta all’attivazione degli impianti di sicurezza che, in questo modo, permettono di espellere i gas in eccedenza. I tecnici della Raffineria sono già all’opera per ripristinare la situazione. Il sindaco Midili ha subito richiesto un intervento dell'Arpa.

