Rometta, proclamato il lutto cittadino per la piccola Valeria Grillo

È stato proclamato il lutto cittadino a Rometta per la giornata di domani, 28 marzo. Una scelta che per il sindaco Nicola Merlino è opportuna e doverosa e che interpreta l'univoco sentimento di dolore della popolazione, in segno di vicinanza alla famiglia di Valeria Grillo, la ragazzina morta all'improvviso nel sonno. L'ultimo saluto le sarà dato domani alle 17.30 nella chiesa di Sant'Antonio, a Rometta Marea.

Merlino ha inoltre ordinato l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici comunali e negli enti pubblici e ha invitato tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali e culturali, le attività commerciali e produttive della comunità a esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto, mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre, come gesto di raccoglimento e di rispetto e, in particolare, ai titolari di attività commerciali chiede di abbassare le saracinesche.

