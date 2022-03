Vulcano, prove di approdo: il 9 aprile il piano di evacuazione

Prove di attracco, questa mattina, nell'isola di Vulcano, in vista dell'evacuazione simulata dell'isola, fissata per sabato 9 aprile.

Ad effettuare le prove, sia nel ripristinato pontile di Protezione civile di Ponente che in quello di Gelso, la motonave Ulisse della Ngi, unico mezzo, tra quelli in servizio nelle Eolie, che espletano il servizio di trasporto di passeggeri e merci, in grado di attraccare in strutture portuali con fondali bassi e sabbiosi.

Alle operazioni di ormeggio e disormeggio, hanno presenziato gli uomini della Guardia Costiera di Lipari, l'assessore Massimo D'Auria e, per la società di navigazione, il comandante Bartolo Santamaria.

