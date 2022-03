Milazzo, completato il Cda della Fondazione Lucifero. Adesso vanno sciolti i nodi

La professoressa Rosalia Schirò, messinese, già dirigente scolastica di diversi istituti ed ex consigliera provinciale, è stata designata dall’ufficio scolastico provinciale (ex Provveditorato) nel Cda della Fondazione Lucifero a rappresentare l’istituzione scolastica. Il provvedimento è stato inviato all’Assessorato regionale della Famiglia che adesso dovrà predisporre il decreto di nomina.

A quel punto il Consiglio di amministrazione dell’ente morale che gestisce un ricco patrimonio a Capo Milazzo sarà ricostituito nel suo plenum e potrà operare appieno.

Già adesso comunque i quattro componenti in carica (la presidente Maria Teresa Collica, il vice Franco Scicolone ed i componenti don Santino Colosi e Gioacchino Puglisi) sono al lavoro per cercare di far ripartire l’ente morale dopo il periodo di impasse determinato dall’assenza prima e poi dall’inoperatività dello stesso Cda fino a quando non si è proceduto all’insediamento dei nuovi consiglieri nominati e quindi alla elezioni del presidente e del vicepresidente.

In tal senso i componenti del nuovo direttivo si sono già incontrati per affrontare alcune priorità e si riuniranno giovedì prossimo. I primi adempimenti riguarderanno il bilancio previsionale 2022 e il consuntivo 2021 per riavviare praticamente le attività, e poi sarà effettuato un monitoraggio sul patrimonio immobiliare per comprenderne le potenzialità e soprattutto tentare di renderlo produttivo visto che la fondazione oggi, pur considerata ricca, ha problemi di liquidità.

