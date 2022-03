Malore improvviso: morta Rita Sullo, moglie dell'ex giocatore e tecnico del Messina

Un gravissimo lutto ha colpito l'ex allenatore e tecnico del Messina Sasà Sullo. La moglie Rita, è morta oggi per un malore improvviso. Era molto conosciuta anche a Messina dove ha lasciato moltissimi amici avendo seguito il marito nella sua esperienza in riva allo Stretto durata sette stagioni tra il 2001 ed il 2007. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo a Sasà Sullo da ogni parte d'Italia e dai club nei quali ha militato. Su tutti Pescara, Avellino e Messina. Proprio l'Acr lo aveva ingaggiato come allenatore all'inizio di questa stagione.

I funerali della signora Rita si terranno domani, 27 marzo alle ore 16, nella Chiesa di Lapio, in provincia di Avellino.

© Riproduzione riservata