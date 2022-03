Letojanni, al bar col Green pass? Recensioni negative

Nei locali chiedono il Green pass e i “no vax” si vendicano con le recensioni negative. Era già successo in diverse città, ora anche a Letojanni. Le regole stanno per cambiare, ma c’è chi subisce danni: infatti, nonostante le spiegazioni fornite, i commenti non vengono cancellati. Potrebbe sembrare un fenomeno marginale, però non è così: chi viene da vicino conosce già tutti i posti, ma i turisti, prima di scegliere dove sedersi, spesso guardano le opinioni di chi c’è stato prima.

A farne le spese sono già stati alcuni ristoranti famosi. Nel centro ionico sta succedendo anche a un bar storico che, nei vari siti web, ha sempre avuto una media molto alta di voti. Recentemente, ha ricevuto aspre critiche da gente invitata ad allontanarsi dopo essersi rifiutata di esibire il certificato verde. Persone che non possono giudicare i prodotti, ma non si fanno scrupoli. Alcuni lasciano persino intuire il reale motivo del verdetto. C’è infatti chi scrive: «Non è normale fare domande personali e discriminatorie prima di sedersi ai tavolini, sia da parte del cameriere sia da parte della cassiera che, prima di ordinare, ad altre persone fa le stesse domande strane e politicamente scorrette. Speriamo che cambino mentalità».

