Giardini Naxos, droga sotto il sedile dell'auto: due arresti

Sono stati arrestati in flagranza di reato, ieri sera, intorno alle 22, nel corso di un controllo effettuato dai poliziotti del Commissariato di Taormina.

Hanno 44 e 33 anni, entrambi con numerosi precedenti di polizia e sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish.

La droga, un panetto di quasi cento grammi, era nascosta sotto il sedile anteriore dell’auto su cui viaggiavano a Giardini Naxos, dove sono stati fermati e sottoposti a verifica.

Arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per stamani.

