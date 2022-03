Alì Terme, prorogata la chiusura della strada. La rabbia del sindaco Giaquinta

La strada statale 114 stamattina è rimasta chiusa all'altezza di Alì Terme.

Non è infatti pervenuta in tempo da parte dei proprietari la liberatoria, ovvero l'attestazione di staticità della parte di edificio rimasto in piedi dopo il crollo avvenuto nelle scorse settimane. Prorogata quindi la chiusura della statale fino a tutto lunedì prossimo con nuova ordinanza. Il sindaco Carlo Giaquinta stanco di queste lungaggini burocratiche ha minacciato la riconsegna della fascia alla prefetta.

