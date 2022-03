La rete Borghi più belli d'Italia e Fondazione di Comunità Messina disponibili a ospitare 200 profughi

Messina. La rete siciliana de I Borghi più belli d’Italia, in collaborazione con la Fondazione di Comunità di Messina, ha offerto la propria disponibilità a organizzare e coordinare l’accoglienza e l’ospitalità nei Comuni del network di 200 profughi provenienti dall’Ucraina e dagli altri territori dell’area vasta mediterranea martoriati da guerre. La proposta è stata inoltrata lunedì 21 marzo al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e al Ministro dell’Interno Luciana Lamorghese. “Siamo convinti” – afferma Gaetano Giunta, segretario Generale della Fondazione di Comunità di Messina – “che un’ospitalità diffusa nei borghi, ancora caratterizzati da forti legami comunitari, possa garantire pienamente i diritti personali dei profughi e possa generare forme di accoglienza calde e ricche di reciprocità. La bellezza dei nostri territori potrà divenire fondamento generativo di esperienze relazionali capaci di rigenerare i legami sociali, trasformando le fragilità in risorse per la comunità”. E sarà proprio la Fondazione di Comunità di Messina a svolgere il ruolo di coordinamento organizzativo dell’iniziativa.

Va precisato che alcuni dei Comuni appartenenti alla rete hanno già anticipato la propria disponibilità all’ANCI e alle Prefetture territoriali.

