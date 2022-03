Covid a Messina e provincia, 2 decessi e aumentano le terapie intensive

Sono ancora oltre i 14 mila (14.373) gli attuali positivi a Messina e provincia secondo i dati dell'ufficio commissariale Covid: leggero calo rispetto a ieri, invece, nei casi giornalieri, che sono 1.395. In città gli attuali positivi sono 5.902, mentre 538 i casi in un giorno.

Sono due i decessi, mentre i ricoveri sono 123, di cui 18 in terapia intensiva (+4 rispetto al giorno prima), così suddivisi: 76 al Policlinico (di cui 11 in rianimazione), 24 all'ospedale Papardo (di cui 7 in rianimazione), 5 al Piemonte, 4 all’Irccs e 14 al “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona.

