Commercialisti, l'Ordine di Messina dialoga con l'Ateneo per sostenere i giovani contabili

“Abbiamo bisogno di professionisti preparati perché gli operatori del mondo produttivo ha bisogno oggi più che mai di essere supportati al meglio, non soltanto sotto il profilo strettamente contabile, nelle loro attività. Ed abbiamo per questo bisogno di giovani che rinnovino la nostra professione”. Così Francesco Vito, neo presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Messina.

Vito qualche giorno fa ha incontrato Angelo Massara, presidente dell’Unione Giovani Commercialisti ed esperti contabili di Messina, ed ha aperto il dialogo con Unime per l’orientamento dei laureandi e neo laureati della facoltà economica.

“Puntiamo ai giovani e siamo pronti ad accogliere ed iscrivere i nati degli anni 2000- ribadisce Vito. - L’Ordine può offrire loro orientamento per la pratica professionale e l’ingresso nel mondo del lavoro, assistenza amministrativa nell’ingresso nel mondo professionale, ma soprattutto tutta la nostra competenza ed esperienza di commercialisti ed esperti contabili di lunga esperienza.”

Tra le attività messe in campo sin da subito dall’Ordine messinese, dove recentemente si è insediato il nuovo consiglio eletto dagli iscritti che sono andati al voto, c’è l’avvio dell’interlocuzione stabile con la facoltà economica dell’Università di Messina. Un rapporto che mira a migliorare il passaggio tra lo studio e il mondo del lavoro, ragionare insieme sul riordino delle professioni, orientare i giovani aspiranti professionisti.

