Alcara Li Fusi, il sindaco Ettore Dottore nominato referente per la Uilca Sicilia

Novità in casa Uilca Sicilia. Ettore Dottore, sindaco di Alcara Li Fusi, è stato nominato referente per i rapporti con le Istituzioni regionali. Ad annunciarlo sono i vertici della sezione sindacale che comunicano: "Abbiamo l'orgoglio di annoverare tra i dirigenti sindacali persone che, grazie ad esperienze al di fuori delle banche e del sindacato, sono capaci di arricchire di contenuti preziosi la nostra azione sindacale nelle categorie che rappresentiamo. Tra essi Ettore Dottore - ha dichiarato Giuseppe Gargano segretario generale Uilca Sicilia - che, come referente della UILCA Sicilia per i rapporti con le Istituzioni Regionali, darà certamente un impulso ulteriore in una fase delicatissima del nostro settore sempre più afflitto dalla desertificazione degli sportelli bancari.

"Esprimo grande soddisfazione per la nomina ricevuta da parte della Uilca Sicilia - ha detto invece Ettore Dottore - Un grazie ai vertici regionali nella persona del segretario generale Giuseppe Gargano ed anche al segretario responsabile nazionale della Uilca Unicredit Rosario Mingoia. Spero di poter assolvere dignitosamente al ruolo che dovrò ricoprire nell'interesse della Uilca Sicilia e di tutti i suoi iscritti".

