Messina, il nuovo tram si prepara a partire. Quattro offerte per il maxi appalto

Adesso l’avvio dei lavori è sicuramente più vicino. La riqualificazione della linea tramviaria e delle aree più vicine è uno dei progetti che più di altri, cambierà la fruibilità della città. Dalla cortina del porto a Provinciale passando per la piazza della stazione, saranno tutti trasformati “correggendo” gli azzardi della prima stesura di un disegno del cityway che, i venti anni successivi, hanno evidenziato. Scadeva mercoledì sera, il termine per la presentazioni delle offerte per l’appalto da 26 milioni di euro con cui Atm, con fondi della “Cura del ferro” e del Masterplan, finanzia il tram 2.0.

Le buste e i tempi

Sono state quattro le aziende o i consorzi che hanno presentato le loro buste “ digitali”. Un numero più che congruo, dicono gli esperti, visto che si tratta di lavori ferroviari che non sono così diffusi nel Paese. È facile immaginare che si tratti di società di primissimo livello nazionale, vista anche la complessità delle opere da realizzare. Le offerte saranno aperte dalla commissione che dovrà esaminarle. Adesso Atm chiedere all’Urega di sorteggiare i commissari che dovrebbero essere resi noti fra due settimane. A loro il compito di decidere l’offerta economicamente più vantaggiosa.

