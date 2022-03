Frana a Roccella, la Zafarana: «La ricostruzione della strada finanziata con i fondi extraregionali»

«Sarà finalmente portata a termine la ricostruzione della Strada Provinciale 2, in località Roccella Valdemone, i cui lavori saranno finanziati con fondi extraregionali». A darne notizia è la deputata regionale del M5s Valentina Zafarana, che già l’anno scorso, su sollecito del comitato “Strade sicure-Etna, Alcantara, Nebrodi” del docente Giovanni di Dio, aveva effettuato un sopralluogo in zona per verificare lo stato della strada, colpita da una frana nel 2019.

«Da quel momento – spiega l’esponente del M5s – ho iniziato a lavorare affinché l’opera venisse inserita fra quelle prioritariamente finanziate dalla Regione, ottenendo l’assunzione di impegni (alcuni rispettati, altri meno) da parte di diverse istituzioni regionali. Adesso, finalmente, ho ricevuto la conferma che il finanziamento del progetto esecutivo da 776mila euro, già approvato dalla Città Metropolitana di Messina, è stato inserito nelle ultime riprogrammazioni dei fondi extraregionali, e potrà quindi essere realizzato. È però fondamentale che le operazioni amministrative necessarie vengano svolte nel minor tempo possibile, per restituire finalmente un’arteria di accesso diretto ai cittadini e per evitare che eventuali ritardi o lungaggini possano portare a definanziare l’opera in occasione di altre riprogrammazioni. Dopo tanta fatica il percorso iniziato non può e non deve più interrompersi», conclude.

© Riproduzione riservata