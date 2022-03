Covid a Messina e provincia, oltre 14 mila attuali positivi e 1 decesso

Salgono ancora gli attuali positivi a Messina e provincia secondo i dati dell'ufficio commissariale Covid: in totale sono 14.295, mentre 1.556 i casi giornalieri. Sfiorano i 6 mila (5.920) gli attuali positivi in città, con 591 casi in un giorno.

Dati che crescono anche a Milazzo (1.674), Barcellona (1.603), Sant’Agata (1.535), e Patti (1.248).

Si registra 1 decesso, mentre aumentano i ricoverati, ora 123, di cui 14 in terapia intensiva. Sono così suddivisi: 78 al Policlinico (di cui 9 in rianimazione), 21 all'ospedale Papardo (di cui 5 in rianimazione), 5 al Piemonte, 4 all’Irccs e 15 al “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona.

