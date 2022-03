Processioni a Messina, ancora non c’è il via libera per le Barette

Torneranno le solenni processioni e le feste religiose all’aperto? Dopo due anni di sospensione, rivedremo le Barette nel pomeriggio del Venerdì Santo? E in vista dell’estate, ci sono possibilità che la Vara riprenda la sua corsa, nel giorno dell’Assunta? Interrogativi ai quali ancora non possono essere date risposte certe.

Nei giorni scorsi, in occasione della sessione primaverile della Conferenza episcopale siciliana, i vescovi delle Diocesi dell’Isola hanno affrontato il tema dell’eventuale ripresa delle manifestazioni più sentite e popolari. A presiedere i lavori il vicepresidente della Cei siciliana, mons. Michele Pennisi. L’indicazione arrivata da Palermo è chiara: è stato ribadito che le processioni religiose potrebbero riprendere a partire dalla domenica delle Palme, cioè il prossimo 10 aprile.

E, dunque, le Barette potrebbero svolgersi il 15 aprile. Ma il condizionale resta d’obbligo, perché l’impennata dei contagi da Covid 19 continua a non far stare tranquilli, da qui la necessità di monitorare giorno per quanto giorno l’evolversi della curva epidemica e, nello stesso tempo, come ha stabilito l’arcivescovo di Messina Giovanni Accolla, confrontarsi con la Prefettura, il Comitato per l’ordine pubblico e le autorità sanitarie, prima di assumere qualsiasi decisione. E in ogni caso, tenendo conto anche del drammatico momento che si sta vivendo in Europa, «quale gesto concreto di compassione col popolo ucraino», i vescovi hanno invitato tutte le città dell’Isola «a evitare i fuochi o le cosiddette bombe pirotecniche per le prossime feste pasquali, cioè quelle relative alla domenica delle Palme, alla Santa Pasqua e al lunedì di Pasquetta».

