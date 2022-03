Incidente stradale questa sera per uno dei tanti rider che ogni giorno fanno consegne in città. Con il suo scooter è stato centrato da un'auto all'incrocio fra via Garibaldi e viale Giostra. Il suo mezzo è andato distrutto e lui è stato trasportato al pronto soccorso del Piemonte. Le sue condizioni non sono gravi.

IN AGGIORNAMENTO

